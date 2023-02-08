Казахстан посилив вимоги для росіян, які емігрували до країни

16:43 08 лютого Київ, Україна

Влада Казахстану внесла зміни до правил оформлення дозволу на постійне проживання, тепер для тривалого проживання в Казахстані громадянам росії потрібен закордонний паспорт.

Про це повідомило МВС республіки.



Термін дії закордонного паспорта має становити не менше 180 днів. Для отримання дозволу на тимчасове проживання також потрібна особиста присутність власника житла, де іноземець має намір оселитися, особи, яка діє від нього за довіреністю, або нотаріально завірена згода власника.



При цьому за внутрішнім паспортом все ще можна в'їжджати, виїжджати, слідувати транзитом, пересуватися і тимчасово перебувати в Казахстані.



Обмеження ввели, щоб унеможливити іноземцям реєструватися на вигадані адреси, а також на адреси, які не стосуються заявника, пояснює МВС.



Казахстан став однією з найпопулярніших країн у росіян, що біжать від мобілізації. За даними прикордонної служби ФСБ, у третьому кварталі 2022 року кількість в'їздів до Казахстану поставила рекорд за останні п'ять років — майже 1,3 млн випадків. За оцінкою МВС Казахстану, в 2022 році в країну в'їхало 2,9 млн громадян росії, з них 146 000 отримали місцевий ІПН, а 36 000 - ще й тимчасову посвідку на проживання.



У січні Казахстан різко посилив умови перебування для росіян - скасував можливість отримати так званий візаран. Це можливість продовжити легальне безвізове перебування у країні, виїхавши на кілька днів за кордон, а потім повернувшись назад.



До цього росіяни могли в'їхати до Казахстану за національним російським паспортом або закордонним паспортом і залишатися в країні 30 днів, не оформлюючи жодних документів, потім ще 60 днів з реєстрацією за місцем проживання, потім виїхати з країни, заїхати знову і знову залишитися на три місяці.



За новою ухвалою громадяни країн ЄАЕС, у тому числі росіяни, можуть перебувати в Казахстані не більше 90 днів протягом пів року. Обнулити своє перебування в країні шляхом виїзду за кордон більше не можна.