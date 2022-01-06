Казахстан просить допомоги у ОДКБ

07:21 06 січень Київ, Україна

Казахстан звернувся до партнерів з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою через ситуацію в країні.

Про це сказав глава держави.



Так, президент республіки Касим-Жомарт Токаєв у середу ввечері назвав те, що відбувається, актом агресії, а учасників заворушень — «терористичними бандами», які пройшли підготовку за кордоном.



Глава держави оголосив на всій території Казахстану режим надзвичайного стану, що передбачає, зокрема, комендантську годину та обмеження свободи пересування.



Нагадаємо, що в колишній столиці Казахстану, Алмати, під час мітингів було побито понад пів тисячі мирних громадян, зокрема, 130 жінок та людей похилого віку.



Минулої ночі активізувалися екстремістські угруповання, які спалили понад 120 автомобілів, у тому числі 33 поліційні авто, швидкі та пожежні. 120 розбитих магазинів та об'єктів торгівлі.