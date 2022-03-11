Казахстан припиняє авіасполучення з Росією

Влада Казахстану прийняла рішення про припинення з 11 березня авіасполучення з Росією.
Через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Росію над її територією всі польоти казахстанської авіакомпанії «Air Astana» за цим напрямком призупинено з 11 березня 2022 року, повідомляє Kazinform.
Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану спільно з авіакомпанією Air Astana в терміновому порядку вирішує ці питання із зацікавленими сторонами для якнайшвидшого відновлення рейсів.
Пасажири скасованих рейсів можуть оформити повне повернення вартості авіаквитка за місцем придбання авіаквитка.
Раніше російська державно-приватна авіакомпанія "Аерофлот" заявила про зупинку з 8 березня всіх закордонних рейсів.
Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану спільно з авіакомпанією Air Astana в терміновому порядку вирішує ці питання із зацікавленими сторонами для якнайшвидшого відновлення рейсів.
Пасажири скасованих рейсів можуть оформити повне повернення вартості авіаквитка за місцем придбання авіаквитка.
Раніше російська державно-приватна авіакомпанія "Аерофлот" заявила про зупинку з 8 березня всіх закордонних рейсів.
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