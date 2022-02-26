Казахстан відмовився підтримувати агресію Росії в Україні

Після того, як під час недавніх тривожних подій у Казахстані Росія вважала за нормальне очікувати військової підтримки від країни-сусіда. Під час січневих подій Росія щедро ввела свої війська до Казахстану на підставі захисту миру. Але це було в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Але Путін вирішив, що тепер Казахстан буде винен йому особисто і звернувся до уряду Казахстану з проханням направити "миротворців" ОДКБ на схід України.

Як заявив офіційний Нур-Султан, країна не визнала маріонеткові т.зв.. "республіки" "ЛНР" та "ДНР". Крім того, казахський народ ніколи не підтримуватиме агресивні дії Кремля.

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що країна не надішле на окуповані території України "миротворців" ОДКБ, оскільки, згідно зі статутом, застосування цих військових сил можливе "тільки на просторі ОДКБ".