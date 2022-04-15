Казахстан відмовився від угоди з російським "Сбером" щодо цифровізації держпослуг

21:06 15 квітня Київ, Україна

Міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану заявило, що більше не підтримує юридичних відносин із групою «Сбер» щодо реалізації платформи цифрового уряду. Натомість планується залучити до проекту казахстанські IT-компанії, пише казахська служба «Радіо Свобода».

«Зараз у зв'язку з геополітичною ситуацією та переглядом своїх можливостей прийнято рішення з АТ «НІТ» («Національні інформаційні технології») самотужки зробити платформу, залучаючи казахстанські IT-компанії», – сказав віце-міністр Аскар Жамбакін. За його словами, на нову платформу планується перейти протягом двох-трьох років.

У вересні 2021 року на той момент прем'єр-міністр Казахстану Аскар Мамін та голова Ощадбанку Герман Греф підписали меморандум про співпрацю, що передбачає, серед іншого, впровадження в Казахстані цифрової платформи GovTech. Багато казахстанських експертів розкритикували цю співпрацю, в якій побачили загрозу безпеці даних громадян Казахстану.



У Мінцифри тоді вказували, що перенесення системи держуправління Казахстану, а це близько 400 різних інформаційних систем, які обслуговують електронний уряд, на російську платформу від «Сбера» коштуватиме приблизно $500 млн, і це відповідає «вимогам Комітету нацбезпеки».



У березні Мінцифри заявило, що питання підписання угоди з російською групою компаній «Сбер» щодо цифрової трансформації Казахстану не стоїть на порядку денному. Заява прозвучала після того, як глава «Сбера» Герман Греф опинився у списках санкцій США та Великобританії через російське вторгнення в Україну.