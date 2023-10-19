Казахстан обмежив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у військових цілях.
Про це повідомив Кайрат Торебаєв, віцеміністр торгівлі та інтеграції, передає Казахське телеграфне агентство.
Він підкреслив, що хоча імпорт товарів з росії до Казахстану триває, експорт з Казахстану до росії тепер обмежений. Серед цих товарів - дрони, електрочіпи та електроніка, яка може використовуватися у військових цілях.
Про це повідомив Кайрат Торебаєв, віцеміністр торгівлі та інтеграції, передає Казахське телеграфне агентство.
Він підкреслив, що хоча імпорт товарів з росії до Казахстану триває, експорт з Казахстану до росії тепер обмежений. Серед цих товарів - дрони, електрочіпи та електроніка, яка може використовуватися у військових цілях.
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