Казахстан обмежив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів

14:51 19 жовтня Київ, Україна

Казахстан обмежив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Про це повідомив Кайрат Торебаєв, віцеміністр торгівлі та інтеграції, передає Казахське телеграфне агентство.

Він підкреслив, що хоча імпорт товарів з росії до Казахстану триває, експорт з Казахстану до росії тепер обмежений. Серед цих товарів - дрони, електрочіпи та електроніка, яка може використовуватися у військових цілях.
"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни росії з Україною – ред.) реекспортувалися через Казахстан", - додав Торебаєв.