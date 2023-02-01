Казахстан має намір ліквідувати торгове представництво в Росії

За дорученням прем'єра Казахстану планується ліквідувати своє торгове представництво в Росії.
Про це йдеться у проекті ухвали уряду республіки, розміщеному 1 лютого на сайті Відкриті нормативно-правові акти.
Наголошується, що публічне обговорення документа триватиме до 15 лютого.
У проекті ухвали зазначено, що державний орган закривається за дорученням прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова.
Про це йдеться у проекті ухвали уряду республіки, розміщеному 1 лютого на сайті Відкриті нормативно-правові акти.
Наголошується, що публічне обговорення документа триватиме до 15 лютого.
У проекті ухвали зазначено, що державний орган закривається за дорученням прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова.
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