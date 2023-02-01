Казахстан має намір ліквідувати торгове представництво в Росії

17:54 01 лютого Київ, Україна

За дорученням прем'єра Казахстану планується ліквідувати своє торгове представництво в Росії.

Про це йдеться у проекті ухвали уряду республіки, розміщеному 1 лютого на сайті Відкриті нормативно-правові акти.

Наголошується, що публічне обговорення документа триватиме до 15 лютого.

У проекті ухвали зазначено, що державний орган закривається за дорученням прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова.
"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу Торгове представництво Республіки Казахстан у Російській федерації Міністерства торгівлі та інтеграції", - йдеться у документі.