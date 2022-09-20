Казахстан почав затримувати російські фури з товарами з Європи

14:16 20 вересня Київ, Україна

Казахстані почали затримувати російські вантажівки, які везуть товари від кордону із Євросоюзом. Йдеться про машини, які забирають вантаж у європейських компаній на кордоні з ЄС і потім вирушають до Казахстану.

Про це повідомили в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).



Тепер Астана вимагає у водіїв дозвіл, який мав отримати іноземний перевізник, який передав товар росії.



З проблемами зіткнулися компанії «Автотранзит», «СВ-Транс» та «Траско». Затримані фури знаходяться на стоянках для порушників, на митних терміналах, а деякі стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати. Крім того, на них планують накласти штрафи — близько 3000 євро на кожний випадок затримання.



АСМАП рекомендувала поки що утриматися від перевезень до Казахстану й інших російських компаній.



Механізм перечеплення на кордоні країн ЄС та білорусі запрацював із середини квітня після того, як Європа заборонила проїжджати своєю територією фурам, зареєстрованим на російські чи білоруські компанії.



Навесні у перевізників з росії вже виникали проблеми з доставкою товарів до Казахстану. Тоді Астана заборонила возити вантажі компаніям із країн, відмінних від держави першого перевізника: якщо вантаж із Європи — везти його має компанія з ЄС. Однак у червні Казахстан до кінця року скасував вимогу про заборону «перечіпки», пояснивши це жестом «доброї волі».



Політичний аналітик Талгат Калієв вважає, що дії Астани відповідають політиці президента Касим-Жомарта Токаєва, який неодноразово заявляв, що країна не допомагатиме російським компаніям обходити санкції.