Казахстан затримуватиме російські та білоруські фури з товарами з ЄС

Влада Казахстану оголосила, що затримуватиме білоруські та російські вантажівки, що перевозять товари, перевантажені від європейських перевізників.
Про це повідомила Білоруська асоціація міжнародних автомобільних перевезень.
Таким чином Казахстан затримуватиме російські та білоруські фури, що везуть до республіки вантажі з третіх країн, які раніше були доставлені до білорусі чи росії перевізниками Євросоюзу.
Нагадаємо, п'ятим пакетом санкцій Євросоюз заборонив перевезення по своїй території вантажоперевізникам з росії та білорусі. Винятком стали медичні та продовольчі товари. Також з-під дії європейських санкцій було виключено транзит до Калінінграда.
Нагадаємо, п'ятим пакетом санкцій Євросоюз заборонив перевезення по своїй території вантажоперевізникам з росії та білорусі. Винятком стали медичні та продовольчі товари. Також з-під дії європейських санкцій було виключено транзит до Калінінграда.
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