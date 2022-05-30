Казахстан затримуватиме російські та білоруські фури з товарами з ЄС

09:43 30 травня Київ, Україна

Влада Казахстану оголосила, що затримуватиме білоруські та російські вантажівки, що перевозять товари, перевантажені від європейських перевізників.

Про це повідомила Білоруська асоціація міжнародних автомобільних перевезень.

«Не допускається перевантаження на території країни, що не є пунктом відправлення або призначення вантажу з третіх країн на територію Республіки Казахстан, вантажу, митний транзит якого ще не завершено, на казахстанський автотранспортний засіб, а також на автотранспортний засіб, який не зареєстрований у країні реєстрації первинного перевізника», - розповіли в Асоціації про правила застосування дозвільної системи автомобільних перевезень у Республіці Казахстан.

Таким чином Казахстан затримуватиме російські та білоруські фури, що везуть до республіки вантажі з третіх країн, які раніше були доставлені до білорусі чи росії перевізниками Євросоюзу.



Нагадаємо, п'ятим пакетом санкцій Євросоюз заборонив перевезення по своїй території вантажоперевізникам з росії та білорусі. Винятком стали медичні та продовольчі товари. Також з-під дії європейських санкцій було виключено транзит до Калінінграда.