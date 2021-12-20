Католицькій церкві заборонили благословляти одностатеві союзи

17:36 15 березень Київ, Україна

Ватикан закликав поважати представників ЛГБТ+ , проте заборонив католицькій церкві давати благословення на одностатеві шлюби.

Про це повідомляє Vatican News.

Відзначається, що згідно з позицією Конгрегації доктрини віри, церква не уповноважена благословляти одностатеві шлюби, оскільки такі благословення не можуть «вважатися законними».



Тому священники католицької церкви не мають права благословляти гомосексуальні пари, які просять про певний тип релігійного визнання їхнього шлюбу. Папа Франциск був проінформований і дав свою згоду на цю позицію церкви.



Доктрина віри не виключає "благословення окремих людей з гомосексуальними нахилами, які виявляють волю жити у вірності з Божою настановою", але оголошує неприпустимою "будь-яку форму благословення, що має на меті визнання їхніх шлюбів (одностатевих пар - ред.) як таких".