Катастрофічний землетрус в Афганістані: понад 2500 жертв

11:09 09 жовтня Київ, Україна

Кількість жертв землетрусу в північно-західній частині Афганістану продовжує зростати і перевищила вже понад 2500 людей.



Про це повідомив представник поліції Кабула Халід Задран через соціальні мережі.



Він також зазначив, що офіційні представники Міністерства з ліквідації наслідків стихійного лиха підтвердили цю жахливу кількість жертв землетрусу в Гераті. На місці події продовжують працювати екстрені служби, але постраждалі все ще потребують притулку та продовольства.



Раніше Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Афганістану інформувало про руйнування понад 1300 будинків частково або повністю через цей землетрус.



За інформацією агентства Bakhtar, близько 12 сіл у провінції Герат були "повністю знищені" цим стихійним лихом.