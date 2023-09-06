Катастрофічні повені в Норвегії: 4000 людей евакуйовано

Норвегія зіткнулася з новими повенями, через які влада оголосила про евакуацію. Вода в річках різко піднялася після сильного дощу, який, за словами метеорологів, став результатом незвичайних погодних умов.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Понад 4 тисячі людей евакуювали зі своїх будинків на півдні Норвегії. Половина з евакуйованих – мешканці міста Хенефосс, розташованого за 40 км від Осло.
Сильні вітри, дощ та зсуви обрушилися на скандинавський регіон на початку цього тижня, обірвавши лінії електропередач та призупинивши громадський транспорт.
Раніше повідомлялося, що після кількох днів сильних повеней на сході Норвегії вода прорвала греблю електростанції.
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