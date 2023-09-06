Катастрофічні повені в Норвегії: 4000 людей евакуйовано

09:52 11 серпня Київ, Україна

Норвегія зіткнулася з новими повенями, через які влада оголосила про евакуацію. Вода в річках різко піднялася після сильного дощу, який, за словами метеорологів, став результатом незвичайних погодних умов.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Понад 4 тисячі людей евакуювали зі своїх будинків на півдні Норвегії. Половина з евакуйованих – мешканці міста Хенефосс, розташованого за 40 км від Осло.

Сильні вітри, дощ та зсуви обрушилися на скандинавський регіон на початку цього тижня, обірвавши лінії електропередач та призупинивши громадський транспорт.