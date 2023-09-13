Катастрофічні повені в Лівії: понад 5 000 загиблих та 10 000 зниклих

Понад 5 000 людей визнано загиблими, а 10 000 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней, які обрушилися на північний схід Лівії внаслідок шторму Даніель.
Цю інформацію повідомив телеканал CNN 13 вересня.
Сильні дощі викликали розмив гребель у цьому регіоні, що призвело до додаткового підвищення рівня води на вже затоплених територіях.
Міністерство внутрішніх справ східного уряду Лівії оголосило про понад 5300 загиблих, включаючи щонайменше 145 єгиптян.
У місті Дерне, яке постраждало найбільше, близько 6000 людей вважаються зниклими безвісти. Влада описала ситуацію в цьому місті як "катастрофічну", де вода затопила цілі квартали.
Місцеві морги переповнені і тіла загиблих залишаються на тротуарах. Ця повінь стала серйозною катастрофою, яка потребує масштабних зусиль щодо надання допомоги постраждалим.
Сильні дощі викликали розмив гребель у цьому регіоні, що призвело до додаткового підвищення рівня води на вже затоплених територіях.
Міністерство внутрішніх справ східного уряду Лівії оголосило про понад 5300 загиблих, включаючи щонайменше 145 єгиптян.
У місті Дерне, яке постраждало найбільше, близько 6000 людей вважаються зниклими безвісти. Влада описала ситуацію в цьому місті як "катастрофічну", де вода затопила цілі квартали.
Місцеві морги переповнені і тіла загиблих залишаються на тротуарах. Ця повінь стала серйозною катастрофою, яка потребує масштабних зусиль щодо надання допомоги постраждалим.
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