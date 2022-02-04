Катастрофа в Смоленську: Польща вимагає арешту російських авіадиспетчерів

21:31 17 вересень Київ, Україна

Для отримання міжнародного ордера на арешт російських авіадиспетчерів, які працювали в момент аварії літака з президентом Лехом Качинським, прокуратура Польщі подала клопотання до суду Варшави.



Прокуратура звернулася до Росії для надання юридичної допомоги, в тому числі для оголошення звинувачень і допиту підозрюваних. З кількох десятків заяв, поданих польською прокуратурою, російською стороною не були виконані ключові процесуальні дії.



В результаті повторного аналізу доказів прокуратура встановила, що система радіолокаційної посадки, яка використовується на смоленському аеродромі, вийшла з ладу.





Точка, що позначає положення літака, зникла з моніторів перед диспетчерами. В результаті велика частина інформації, наданої диспетчерами пілотам про місцезнаходження літака, не відповідала дійсності. Хоча диспетчери не знали фактичного місцезнаходження літака, вони давали пілотам команди, що дозволяють їм зниження та умовний захід на посадку.

Нагадаємо 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи, присвячені 70-й річниці Катинського злочину. В результаті катастрофи загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту літака: президентське подружжя Леха та Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.



Як заявив глава підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи Антоні Мацеревич, літак Ту-154М зазнав катастрофи під Смоленськом в результаті вибуху. За його словами, версію про вибух підтвердили експерти з Forensic Explosives Laboratory (Лабораторія судово-вибухових речовин) при Міністерстві оборони Великобританії.