Катастрофа літака МАУ: прокуратура Ірану пред'явила звинувачення 10 чиновникам

15:39 06 квітень Київ, Україна

В Ірані десять чиновників були звинувачені в збиванні українського пасажирського літака в 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб.

Про це повідомляє АР.

"...Було висунуто обвинувальний висновок у справі про український літак, проведене серйозне і точне розслідування, і пред'явлені обвинувальні акти щодо 10 винних осіб", - йдеться в заяві військового прокурора Голамаббаса Торки.

Імена вищезазначених осіб та інші деталі не оприлюднили.



Як повідомлялося, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт про катастрофу українського пасажирського літака в січні 2020 року. У документі наголошується, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євген Єнін заявив, що Україна буде вимагати розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про катастрофу літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.



Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану і Великобританії. Всі 176 осіб, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.



Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.



20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.