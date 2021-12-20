Катар здійснив перший в світі авіарейс тільки з вакцинованими пасажирами

19:59 06 квітень Київ, Україна

Сьогодні в небо піднявся перший у світі літак, на борту якого були тільки вакциновані від COVID-19 пасажири і члени екіпажу.



Пасажирів рейсу Qatar Airways QR6421 також обслуговували повністю щеплені від коронавірусу співробітники під час реєстрації в аеропорту, йдеться в повідомленні авіакомпанії.