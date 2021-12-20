Катар здійснив перший в світі авіарейс тільки з вакцинованими пасажирами
19:59 06 квітень Київ, Україна
Сьогодні в небо піднявся перший у світі літак, на борту якого були тільки вакциновані від COVID-19 пасажири і члени екіпажу.
Пасажирів рейсу Qatar Airways QR6421 також обслуговували повністю щеплені від коронавірусу співробітники під час реєстрації в аеропорту, йдеться в повідомленні авіакомпанії.
«Сьогоднішній спеціальний рейс демонструє, що наступний етап у відновленні міжнародних подорожей не за горами. Ми пишаємося тим, що продовжуємо лідирувати в галузі, виконуючи перший рейс з повністю вакцинованою бригадою і пасажирами і даючи надію майбутньому міжнародної авіації...», - зазначив керівник Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
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