Каталонія запроваджує виплати для українських біженців

Уряд Каталонії запровадив виплати для біженців з України - 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожну дитину, яка перебуває на їхньому утриманні, протягом періоду тривалістю до шести місяців.
Таке рішення у середу опублікував Офіційний журнал Женералітату (уряду) Каталонії.
Виплати надаватимуться відповідно до декрету уряду Іспанії, який був схвалений у серпні та передбачає виділення 52,8 мільйона євро, з яких трохи більше 13 мільйонів євро призначені для Каталонії.
З 15 грудня до 31 січня біженці з України або третіх країн, які мають статус тимчасового захисту, можуть подати заявку на отримання виплат разом із документом на посвідчення особи та статусу тимчасового захисту, а також довідкою про банківські реквізити.
Щоб претендувати на виплати, вони мають довести, що на момент повномасштабного вторгнення проживали в Україні. Також вони мають бути зареєстровані в одному з муніципалітетів Каталонії та довести, що не мають власних коштів на проживання.
Заявки подаються в індивідуальному порядку до Міністерства з питань рівності та фемінізму Каталонії або його територіальних відділень. Заявку від імені неповнолітньої особи подає її опікун або один із батьків, який отримуватиме за нього кошти.
Таке рішення у середу опублікував Офіційний журнал Женералітату (уряду) Каталонії.
Виплати надаватимуться відповідно до декрету уряду Іспанії, який був схвалений у серпні та передбачає виділення 52,8 мільйона євро, з яких трохи більше 13 мільйонів євро призначені для Каталонії.
З 15 грудня до 31 січня біженці з України або третіх країн, які мають статус тимчасового захисту, можуть подати заявку на отримання виплат разом із документом на посвідчення особи та статусу тимчасового захисту, а також довідкою про банківські реквізити.
Щоб претендувати на виплати, вони мають довести, що на момент повномасштабного вторгнення проживали в Україні. Також вони мають бути зареєстровані в одному з муніципалітетів Каталонії та довести, що не мають власних коштів на проживання.
Заявки подаються в індивідуальному порядку до Міністерства з питань рівності та фемінізму Каталонії або його територіальних відділень. Заявку від імені неповнолітньої особи подає її опікун або один із батьків, який отримуватиме за нього кошти.
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