Касперський: COVID-19 став причиною зростання кібератак по всьому світу

07:19 23 листопада Київ, Україна

Кількість компаній, співробітники яких через зростання пандемії все частіше почали надавати перевагу віддаленій роботі з дому перед роботою офісною, значно зросла. Подібні підприємства не завжди можуть віддалено організувати безпеку в мережі, звідси і зростання кіберзлочинів.

Про це в понеділок, 23 листопада, заявив один із засновників Лабораторії Касперського Євген Касперський під час онлайн-виступу на відкритті Всесвітньої конференції з управління інтернетом 2020 року в Китаї.

"Ми живемо в дуже дивний час. Пандемія COVID-19 змінила весь світ, а також змінила і кіберзлочини, кібербезпеку і весь кіберпростір", - зазначив фахівець.

За його словами, до пандемії фіксувалося близько 350 тисяч кібератак в день, зараз цей показник збільшився до 400 тисяч.



Причиною такої ситуації є те, що під час віддаленої роботи не всі підприємства можуть гарантувати безпеку в Мережі, чим активно користуються кіберзлочинці.



