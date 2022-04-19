Касперський: COVID-19 став причиною зростання кібератак по всьому світу

Кількість компаній, співробітники яких через зростання пандемії все частіше почали надавати перевагу віддаленій роботі з дому перед роботою офісною, значно зросла. Подібні підприємства не завжди можуть віддалено організувати безпеку в мережі, звідси і зростання кіберзлочинів.
Про це в понеділок, 23 листопада, заявив один із засновників Лабораторії Касперського Євген Касперський під час онлайн-виступу на відкритті Всесвітньої конференції з управління інтернетом 2020 року в Китаї.
За його словами, до пандемії фіксувалося близько 350 тисяч кібератак в день, зараз цей показник збільшився до 400 тисяч.
Причиною такої ситуації є те, що під час віддаленої роботи не всі підприємства можуть гарантувати безпеку в Мережі, чим активно користуються кіберзлочинці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі