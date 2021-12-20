Каньє Уест здав документи для реєстрації в якості кандидата в президенти

00:10 29 липень Київ, Україна

Ще один претендент на пост президента США залишив заяву для офіційної реєстрації в штаб виборчкому. Каньє Уест, відомий музикант, встиг зібрати необхідну кількість підписів і подати документи на реєстрацію в якості кандидата в президенти США.

Про це свідчать дані, розміщені у вівторок на сайті виборчої комісії штату.

Уест представив підписи 1 327 зареєстрованих виборців Нью-Джерсі, успішно подолавши мінімум в 800 підписів, які потрібні кандидатам на листопадових виборах президента США. Репер як місце проживання вказав свою адресу в штаті Вайомінг, але не встиг сформулювати гасло своєї виборчої кампанії.

Музикант вклався в крайній термін, відпущений для реєстрації незалежним кандидатом в Нью-Джерсі. Тепер бажаючі до 31 липня можуть висловити свої заперечення проти балотування Уеста. Дане питання стало проблемою для репера при реєстрації незалежним кандидатом в штаті Іллінойс. Там в виборчком надійшло кілька скарг, в тому числі на справжність третини з 3,2 тис. підписів, поданих Вестом.

Він раніше також зареєструвався незалежним кандидатом в Міссурі і Оклахомі. Багато експертів сумніваються в політичному успіху репера, оскільки він пізно вступив в президентську гонку: в ряді штатів закінчився крайній термін, коли незалежний кандидат міг зібрати необхідну для участі у виборах число підписів виборців.

Чергові вибори президента США відбудуться 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент країни Джозеф Байден, від республіканців - діючий глава держави Дональд Трамп.