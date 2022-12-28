Кандидатуру Ердогана висунули на здобуття Нобелівської премії миру

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп висунув кандидатуру президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана на Нобелівську премію миру "за зусилля щодо встановлення миру між росією та Україною".
Шентопа цитує турецька газета Star.
Шентопа цитує турецька газета Star.
Він також додав, що не тільки Анкара має відповідну заявку, а й у парламентарів інших країн "є ініціативи в цьому плані".
Що відомо про роль Туреччини в російсько-українській війні та посередництво Ердогана
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган у листопаді заявляв, що з його боку продовжується робота над тим, щоб війна в Україні завершилася мирним договором.
- Раніше президент Туреччини повідомив, що домовився з президентом росії володимиром путіним про безкоштовне відправлення зерна країнам, що потребують.
- Видання Wall Street Journal також писало, що президент Туреччини Ердоган розширює глобальний вплив Туреччини на тлі російської агресії проти України.
- 22 липня у Стамбулі за посередництва турецької сторони було підписано угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала росія.
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