Кандидатуру Ердогана висунули на здобуття Нобелівської премії миру

15:07 28 грудня Київ, Україна

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп висунув кандидатуру президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана на Нобелівську премію миру "за зусилля щодо встановлення миру між росією та Україною".



Шентопа цитує турецька газета Star.

"Я висунув кандидатуру президента Ердогана на Нобелівську премію миру за його зусилля щодо встановлення миру між росією та Україною. У мене є заявка", - сказав речник.

Він також додав, що не тільки Анкара має відповідну заявку, а й у парламентарів інших країн "є ініціативи в цьому плані".



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