Кандидат у президенти США назвав Зеленського "нацистом"

10:38 09 листопада Київ, Україна

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі у рамках дебатів висловив гостру критику на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його "нацистом". Ця заява викликала широкий резонанс та обурення як у залі дебатів, так і у соціальних мережах.



Про це повідомляє The Hill.



Упродовж дебатів Рамасвамі оцінив Україну як країну, яка, на його думку, не відповідає демократичним стандартам. Він наголосив, що Україна заборонила 11 опозиційних партій та зосередила засоби масової інформації у державному телебаченні. Кандидат також стверджував, що Україна погрожувала не проводити поточні вибори, якщо США не дадуть більше фінансової підтримки.



Проте найбільш провокаційна заява Рамасвамі була його описом президента Зеленського як "нациста". Після дебатів представники передвиборчого штабу Рамасвамі почали активно стверджувати, що кандидат не мав на увазі Зеленського, коли вжив це слово. Натомість вони стверджували, що він скоріше мав на увазі інцидент, що стався у канадському парламенті у вересні, коли 98-річний українсько-канадський ветеран Ярослав Гунько, учасник дивізії СС "Галичина", спричинив скандал.



Заява Рамасвамі викликала широкий резонанс та обурення, і його передвиборчий штаб тепер намагається пом'якшити його висловлювання, можливо, усвідомлюючи потенційні наслідки таких звинувачень. Відповіді на цей контроверсійний вислів спостерігатимуться найближчими днями, як повідомляє The New York Times.