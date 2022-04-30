Канцлер ФРН облетів повітряний простір Росії через Північний полюс

12:47 30 квітня Київ, Україна

За повідомленням видання Spiegel, повертаючись із поїздки до Японії, канцлер Німеччини Олаф Шольц змушений був пролетіти через Північний Льодовитий океан у районі Північного полюса, щоб не опинитися у повітряному просторі Росії.

Видання відзначило, що зазвичай політ з Японії до Німеччини проходить прямим маршрутом, через Китай і територію Росії, але через рішення європейських країн уникати повітряного простору РФ, маршрут був змінений.

"У Токіо літак Airbus A350 із Шольцем летів через Польщу, Румунію, Грузію, Азербайджан, Казахстан і Китай, що зайняло 13 годин. Назад до Берліна канцлер летів через американський штат Аляска, пролетів над Північним Льодовитим океаном, перетнув Північний полюс і через Фінляндію прибув до Німеччини", - описало маршрут Шольца видання.

Політ на відстань 12,3 тис.. км зайняв близько 13,5 години.



Таким чином, констатує Spiegel, час у польоті мав Шольц більше, ніж весь візит до Японії, який тривав близько 20 годин.



Льотчик, який керував урядовим літаком, назвав політ захоплюючим. За словами Міхаеля Вейєрера, для нього це був другий політ над Північним полюсом. Першим був у 2013 році рейс з Лаосу до американського міста Нью-Йорка з тодішнім главою МЗС ФРН Гідо Вестервелле.

Нагадаємо, винищувачі НАТО за останні дні кілька разів піднімалися на перехоплення авіації РФ над Балтійським та Чорним морем.