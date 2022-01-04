Канадський суд призначив багатомільйонну компенсацію родичам 6 жертв авіакатастрофи МАУ

Верховний Суд Онтаріо (Канада) ухвалив виплатити 107 млн. канадських доларів (близько 90 млн. доларів США) родичам 6 жертв авіакатастрофи пасажирського літака рейсу PS752, що сталася на початку 2020 року.
Про це повідомляє CBC.
Компенсації зажадали Шахін Могаддам, Мехрзад Зорей, Алі Горджі та ще троє родичів жертв, які не розкрили своїх імен через побоювання за власну безпеку. Сім'ї загиблих уже розповідали про залякування та погрози владі Ірану.
Рішення про виплату 100 мільйонів канадських доларів відшкодування, а також 7 мільйонів компенсацій за моральні страждання ухвалив суддя Едвард Білобаба. Постанова ґрунтується на іншому рішенні Верховного Суду Онтаріо з травня поточного року, яким збивання літака було визнано терактом. Саме воно дозволило родичам жертв авіакатастрофи вимагати компенсації.
Адвокат позивачів Марк Арнольд уже заявив, що ті добиватимуться арешту іранського майна, у тому числі нафтових танкерів, у Канаді та за кордоном, якщо влада країни відмовиться добровільно виконати судове рішення.
Раніше офіційне агентство новин ісламської республіки повідомляло, що уряд країни доручив до перших роковин катастрофи, тобто 8 січня 2021 року, виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з жертв катастрофи.. Проте ця пропозиція була відкинута, адже сума компенсацій, як пояснювали в українському МЗС, мала стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.
Нагадаємо, що український літак регулярного рейсу PS-752, що прямував з Тегерана до Києва, розбився на початку 2020 року. Судно втекло з радарів на шостій хвилині після зльоту. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей: усі пасажири та члени екіпажу.
Іранські військові повідомили, що "ненароком" збили літак. Влада країни досі приховує імена підозрюваних, незважаючи на те, що суд у країні вже розглядає відповідну справу.
Про це повідомляє CBC.
Компенсації зажадали Шахін Могаддам, Мехрзад Зорей, Алі Горджі та ще троє родичів жертв, які не розкрили своїх імен через побоювання за власну безпеку. Сім'ї загиблих уже розповідали про залякування та погрози владі Ірану.
Рішення про виплату 100 мільйонів канадських доларів відшкодування, а також 7 мільйонів компенсацій за моральні страждання ухвалив суддя Едвард Білобаба. Постанова ґрунтується на іншому рішенні Верховного Суду Онтаріо з травня поточного року, яким збивання літака було визнано терактом. Саме воно дозволило родичам жертв авіакатастрофи вимагати компенсації.
Адвокат позивачів Марк Арнольд уже заявив, що ті добиватимуться арешту іранського майна, у тому числі нафтових танкерів, у Канаді та за кордоном, якщо влада країни відмовиться добровільно виконати судове рішення.
Раніше офіційне агентство новин ісламської республіки повідомляло, що уряд країни доручив до перших роковин катастрофи, тобто 8 січня 2021 року, виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з жертв катастрофи.. Проте ця пропозиція була відкинута, адже сума компенсацій, як пояснювали в українському МЗС, мала стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.
Нагадаємо, що український літак регулярного рейсу PS-752, що прямував з Тегерана до Києва, розбився на початку 2020 року. Судно втекло з радарів на шостій хвилині після зльоту. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей: усі пасажири та члени екіпажу.
Іранські військові повідомили, що "ненароком" збили літак. Влада країни досі приховує імена підозрюваних, незважаючи на те, що суд у країні вже розглядає відповідну справу.
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