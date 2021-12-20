Канадські рятувальники ведуть пошук жертв повені. Знайдено три тіла

14:18 21 листопад Київ, Україна

Ось уже тиждень жителі канадської провінції Британська Колумбія страждають від найсильнішої за останні десятиліття повені, яка прийшла слідом за зливами. З цієї причини у регіоні було оголошено режим надзвичайної ситуації. На сьогодні загиблими є троє мешканців, а тіло ще одного досі не знайдено. Але, за словами голови провінції Джона Хоргана, кількість жертв може ще збільшитися.

Опади в провінції перевищили місячний рівень, а подекуди й три місячні норми. Вода, що постійно прибуває, покрила повністю багато доріг і населених пунктів. Люди залишилися без електроенергії та зв'язку із зовнішнім світом. Багато будівель і навіть залізниця була пошкоджена численними зсувами. До всього додалося різке похолодання. Подекуди температура опустилася нижче нуля.

За прогнозами метеослужб, руйнівні зливи у цій місцевості продовжаться.

Нагадаємо, що в районі канадського Ванкувера зупинено все наземне транспортне сполучення. Причиною цього стали ті ж потужні зливи.