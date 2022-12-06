Канадська компанія підтвердила наявність своїх деталей у іранських дронах-камікадзе

08:34 06 грудня Київ, Україна

Канадська компанія Tallysman Wireless підтвердила, що іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які застосовує росія для ударів по Україні, містять деталі їхнього виробництва.



Про це президент компанії Жиль Пантер розповів виданню The Globe and Mail.



За його словами, компанія "болюче дізналася", що деякі виготовлені нею компоненти "використовуються не за призначенням у складних військових системах наведення" під час російської війни в Україні.

"Чомусь вважається, що ми якось беремо участь у їхньому використанні, але це не так. Tallysman на 100% відданий підтримці України перед російською агресією", - сказав Жиль.

Він наголосив, що компанія не продає свою продукцію росії чи Ірану та мережі збуту заборонено проводити операції з фізичними чи юридичними особами, проти яких діють санкції.



Tallysman також не забезпечує своєю продукцією компанії, які можуть перепродати її росії або Ірану.

"Пантер наголосив, що його компанія співпрацює з Прикордонною службою Канади та іншими державними відомствами. На його переконання, деталі до антен, про які йдеться, найімовірніше були перенаправлені до Ірану дистриб'юторами, які використовували фейкові компанії для приховування своїх намірів", — йдеться в матеріалі.

Президент Tallysman також зазначив, що його компанія тепер "супер обачна щодо того, яку продукцію ми продаємо і кому", намагаючись максимально перевіряти кінцевий намір використання.



Раніше дослідники з неурядової організації State Watch виявили в іранських дронах, які використовує росія проти України, 30 деталей, виготовлених німецькими, американськими, японськими та іншими західними компаніями.