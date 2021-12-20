Канада заборонила польоти над Кримом і Донбасом

14:49 05 квітень Київ, Україна

Міністерство транспорту Канади ввело заборону своїм авіакомпаніям здійснювати польоти над низкою українських міст.



Про це йдеться на офіційному сайті уряду Канади.





На тлі переміщень російських військ до кордонів України Канада заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати польоти над східними областями нашої країни і окупованим Кримом. В Оттаві це пояснюють нестабільною ситуацією з безпекою в Україні та потенційними військовими ризиками.

Літакам заборонені польоти над Сімферополем (UKFV) і Дніпром (UKDV). Також особливу обережність рекомендують проявляти під час польотів над Києвом, Одесою та Львовом.