Канада заморозила російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів
07:48 16 серпня Київ, Україна
У рамках економічних санкцій проти росії, в Канаді всього заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол. США).
Про це у понеділок, 15 серпня, повідомляє поліція Канади.
"З 24 лютого по 9 серпня в Канаді в цілому було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів в еквіваленті і припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи щодо росії", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
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