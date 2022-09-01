Канада заморозила російські активи на суму понад 413 млн канадських доларів

07:48 16 серпня Київ, Україна

У рамках економічних санкцій проти росії, в Канаді всього заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол. США).

Про це у понеділок, 15 серпня, повідомляє поліція Канади.

"З 24 лютого по 9 серпня в Канаді в цілому було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів в еквіваленті і припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи щодо росії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.