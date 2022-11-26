Канада закупить для України електрогенератори на мільйони доларів

11:52 26 листопада Київ, Україна

Уряд Канади виділив 10 млн канадських доларів (близько $7,6 млн) на закупівлю генераторів для України. Про це напередодні повідомив у Twitter міністр міжнародного розвитку Канади Харджіт Саджан.

"Ми виділили 10 млн доларів Міжнародної організації з міграції на закупівлю та доставку генераторів на критично важливі об'єкти інфраструктури в Україні", – написав він.

Саджан наголосив, що мільйони цивільних осіб в Україні перебувають сьогодні без електроенергії.

"У той час, як путін продовжує свої безрозсудні напади на невинних людей, наша рішучість допомогти Україні тільки зміцнюється", - запевнив міністр.

Також Канада оголосила про виділення 30 млн. канадських доларів (близько $23 млн.) для підтримки функціонування Чорноморської зернової ініціативи.. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністерство міжнародного розвитку Канади.

"Канада виділяє 30 млн канадських доларів гуманітарного фінансування Світовій продовольчій програмі ООН для подальшого транспортування українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи до країн, які стикаються із значною продовольчою небезпекою", - заявили у міністерстві.

У відомстві додали, що ці кошти "допоможуть нагодувати людей, що страждають від голоду, по всьому світу".

"Канада наголошує на Україні за безоплатну передачу нею зерна для допомоги у вирішенні продовольчої кризи в рамках гуманітарної ініціативи Зерно з України, оголошеної президентом Зеленським під час саміту G20 минулого тижня", – наголошується у поширеній заяві.

З урахуванням нових коштів, цього року Канада виділила на подолання голоду у світі вже 615 млн. канадських доларів (близько $460 млн.).

Нагадаємо, 25 листопада багато західних союзників оголосили про передачу генераторів Україні та іншого енергообладнання.. Загалом йдеться про сотні одиниць техніки.