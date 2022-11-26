Канада закупить для України електрогенератори на мільйони доларів

Уряд Канади виділив 10 млн канадських доларів (близько $7,6 млн) на закупівлю генераторів для України. Про це напередодні повідомив у Twitter міністр міжнародного розвитку Канади Харджіт Саджан.
Саджан наголосив, що мільйони цивільних осіб в Україні перебувають сьогодні без електроенергії.
Також Канада оголосила про виділення 30 млн. канадських доларів (близько $23 млн.) для підтримки функціонування Чорноморської зернової ініціативи.. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністерство міжнародного розвитку Канади.
У відомстві додали, що ці кошти "допоможуть нагодувати людей, що страждають від голоду, по всьому світу".
З урахуванням нових коштів, цього року Канада виділила на подолання голоду у світі вже 615 млн. канадських доларів (близько $460 млн.).
Нагадаємо, 25 листопада багато західних союзників оголосили про передачу генераторів Україні та іншого енергообладнання.. Загалом йдеться про сотні одиниць техніки.
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