Канада законодавчо заборонила "лікувати" ЛГБТ-людей

15:21 13 грудень Київ, Україна





Про це повідомили на сайті парламенту Канади.



Канадці не перший рік закликають владу заборонити терапію, яку вважають катуванням в ООН і з якою починають законодавчо боротися у світі. Ще у 2018 році понад 18 тисяч жителів країни підписали відповідну петицію на адресу уряду.



Канадські законодавці внесли зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими надання, просування, реклама конверсійної терапії та отримання грошей за її проведення вважаються злочином. Закон забороняє також вивозити дітей із Канади на лікування за кордоном. У Канаді було прийнято закон , який забороняє так звану репаративну терапію – антинаукову методику, спрямовану нібито на зміну сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності людини.Про це повідомили на сайті парламенту Канади.Канадці не перший рік закликають владу заборонити терапію, яку вважають катуванням в ООН і з якою починають законодавчо боротися у світі. Ще у 2018 році понад 18 тисяч жителів країни підписали відповідну петицію на адресу уряду.Канадські законодавці внесли зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими надання, просування, реклама конверсійної терапії та отримання грошей за її проведення вважаються злочином. Закон забороняє також вивозити дітей із Канади на лікування за кордоном.

“Конверсійна терапія завдає шкоди суспільству, оскільки серед іншого вона базується на міфах та стереотипах про сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність та гендерне вираження і поширює їх, включаючи міф про те, що гетеросексуальність, цисгендерна (люди, чия гендерна ідентичність співпадає з біологічною статтю) ідентичність мають перевагу перед іншими сексуальними орієнтаціями, гендерними ідентичностями та гендерними проявами", – йдеться у документі.

За порушення норм передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Прийняті зміни набудуть чинності за місяць.



Нагадаємо, з минулого року у Німеччині запрацював закон, згідно з яким за лікування гомосексуалів можна отримати штраф 30 тисяч євро або навіть обмеження волі до року. З ідеєю заборони на антинаукову терапію виступають і у Великій Британії.

"Лікування" шахраї часто проводять кількома методами, наприклад, електрошоком або показуючи еротичні фільми з представниками статі клієнта та причиною блювоти після цього. Конверсійну терапію застосовують і до деяких ЛГБТ-українців.