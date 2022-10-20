Канада запровадила санкційні обмеження проти Ірану

Уряд Канади запровадив санкції проти іранських чиновників та установ, причетних до порушень прав людини, пропаганди та дестабілізації регіональної безпеки.
У міністерстві наголосили, що своїми діями іранський режим виявив відверту зневагу до життя та прав людини.
Все майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в'їзд до країни.
Канада вже втретє за цей місяць розширює санкції проти Ірану. На початку жовтня до санкційного переліку було внесено 25 фізичних та дев'ять юридичних осіб, а минулого тижня – ще 17 юридичних та троє фізичних.
Загалом канадські санкції діють проти понад 260 юридичних та фізичних осіб з Ірану. Канада ще 2012 року визнала його державою - спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини.
Канада вже втретє за цей місяць розширює санкції проти Ірану. На початку жовтня до санкційного переліку було внесено 25 фізичних та дев'ять юридичних осіб, а минулого тижня – ще 17 юридичних та троє фізичних.
Загалом канадські санкції діють проти понад 260 юридичних та фізичних осіб з Ірану. Канада ще 2012 року визнала його державою - спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини.
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