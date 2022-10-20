Канада запровадила санкційні обмеження проти Ірану

08:54 20 жовтня Київ, Україна

Уряд Канади запровадив санкції проти іранських чиновників та установ, причетних до порушень прав людини, пропаганди та дестабілізації регіональної безпеки.

"У новий санкційний перелік включено шестеро фізичних та чотири юридичні особи. Вони брали участь або сприяли грубим порушенням прав людини, зокрема, щодо іранських жінок, а також розповсюджували пропаганду для виправдання утисків та переслідувань режимом Ірану власних громадян", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що своїми діями іранський режим виявив відверту зневагу до життя та прав людини.

"Канада рішуче налаштована продовжити накладати санкції на фізичних та юридичних осіб, відповідальних за грубі та систематичні порушення прав людини в Ірані", - запевнили у МЗС.

Все майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в'їзд до країни.



Канада вже втретє за цей місяць розширює санкції проти Ірану. На початку жовтня до санкційного переліку було внесено 25 фізичних та дев'ять юридичних осіб, а минулого тижня – ще 17 юридичних та троє фізичних.



Загалом канадські санкції діють проти понад 260 юридичних та фізичних осіб з Ірану. Канада ще 2012 року визнала його державою - спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини.