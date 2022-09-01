Канада профінансувала проєкти щодо підвищення ядерної безпеки в Україні
12:55 05 серпня Київ, Україна
Канада виділила 6 млн доларів на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні.
Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Канади в ООН.
"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила 1 млн доларів МАГАТЕ для зміцнення безпеки та обережності на українських ядерних об'єктах. Також 5 млн доларів Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконні ядерні транспортування на її території", - сказано в повідомленні.
У представництві Канади в ООН також зазначили, що "окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку".
"Подальша дестабілізація російськими силами не тільки підвищує небезпеку інциденту або ненавмисного збитку, але також уможливлює перенаправлення ядерних матеріалів", - йдеться у заяві.
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