Канада профінансувала проєкти щодо підвищення ядерної безпеки в Україні

12:55 05 серпня Київ, Україна

Канада виділила 6 млн доларів на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Канади в ООН.

"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила 1 млн доларів МАГАТЕ для зміцнення безпеки та обережності на українських ядерних об'єктах. Також 5 млн доларів Держдепу США для допомоги Україні у виявленні та реагуванні на незаконні ядерні транспортування на її території", - сказано в повідомленні.

У представництві Канади в ООН також зазначили, що "окупація ЗАЕС наражає населення світу на небезпеку".