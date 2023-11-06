Канада придбала активи Helsinki Shipyard Oy у російських власників

11:30 06 листопада Київ, Україна

Канадська суднобудівна компанія Davie завершила придбання активів фінської верфі Helsinki Shipyard Oy, які раніше перебували у власності росіян - спочатку Об'єднаної суднобудівної корпорації, а потім кіпрського офшору, що належав росіянину Рішату Багаутдінову.



Helsinki Shipyard орієнтувалася на російський ринок, але зіткнулася з економічними та фінансовими труднощами через повномасштабне російське вторгнення в Україну.



Щодо деталей угоди про придбання верфі сторони зберігають конфіденційність. Проте Davie повідомила, що уряд Квебеку надав 77 мільйонів євро як часткове фінансування.



Ці кошти будуть використані для забезпечення фінансової стійкості фінської компанії у період її поновлення роботи та укладання нових контрактів, відкриваючи їй доступ до північноамериканського ринку.