Канада прийме до 20 тисяч афганських біженців, яким загрожує Талібан

У зв'язку зі швидким просуванням військ Талібану, з Афганістану в терміновому порядку евакуюються всі, хто був якимось чином пов'язаний із західними країнами або Америкою. Посильну допомогу в евакуації біженців надає Канада.

Влада Канади готова взяти до 20 тисяч афганських біженців, яким загрожує небезпека при захопленні влади Талібаном. Про це заявив міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно.

До категорії особливо вразливих осіб належать жінки, що займають або займали в Афганістані офіційні пости, держслужбовці, перекладачі та інші особи, які співпрацювали з американськими та іншими західними країнами.

Міністр повідомив, що кілька літаків з біженцями вже вилетіли, перший з них приземлився в Торонто напередодні.

Як і США, Канада для евакуації свого посольства в Афганістані відправляє туди військових.

Станом на 13 серпня таліби захопили вже 18 з 34 столиць афганських провінцій.