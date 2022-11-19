Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 34 млн канадських доларів

08:25 17 листопада Київ, Україна

Крім додаткової військової допомоги у розмірі 34 млн канадських доларів (25,5 млн доларів США), Канада продовжить свою місію з навчання українських військових у Великій Британії в рамках операції Unifier до кінця 2023 року.

Про це у середу, 16 листопада, повідомило Міноборони Канади.



Зазначається, що гроші підуть на забезпечення ЗСУ супутниковими знімками, а також на безпілотні камери високої роздільної здатності, зимове спорядження, включаючи переносні обігрівачі, термоковдри та спальні мішки.



Про відповідну допомогу Канада оголосила під час зустрічі Рамштайн-7.