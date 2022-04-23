Канада передала в Україну гаубиці М777 та боєприпаси до них

Триває постачання військової допомоги для України. Виконуючи свою обіцянку передати ЗСУ важку артилерію, уряд Канади направив в Україну 155-мм буксировані гаубиці М777 та боєприпаси до них. Про це у п'ятницю, 22 квітня, пише видання Canadian Press.

Про розміри поставленої партії озброєння не повідомляється.

Водночас британська служба ВВС інформує, що Оттава надала Києву чотири такі гаубиці.. За даними видання, канадська армія має в своєму розпорядженні всього 37 гаубиць М777.

M777 - британська польова гаубиця калібру 155 міліметрів, що буксирується. Виготовляється компанією BAE Systems. Її вага становить 4218 кг і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу. Пристрій може вести вогонь керованими снарядами Екскалібур, дальність ефективної стрільби якими досягає 40 кілометрів, а можливе кругове відхилення від мети становить 5 метрів.

Нагадаємо, 19 квітня лідери Канади та Британії заявили, що дадуть Україні важку артилерію, щоб "не дозволити Путіну набрати сили на сході країни".

Аналогічне рішення ухвалили у США та Нідерландах.