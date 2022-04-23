Канада передала в Україну гаубиці М777 та боєприпаси до них

Триває постачання військової допомоги для України. Виконуючи свою обіцянку передати ЗСУ важку артилерію, уряд Канади направив в Україну 155-мм буксировані гаубиці М777 та боєприпаси до них. Про це у п'ятницю, 22 квітня, пише видання Canadian Press.
Про розміри поставленої партії озброєння не повідомляється.
Водночас британська служба ВВС інформує, що Оттава надала Києву чотири такі гаубиці.. За даними видання, канадська армія має в своєму розпорядженні всього 37 гаубиць М777.
Нагадаємо, 19 квітня лідери Канади та Британії заявили, що дадуть Україні важку артилерію, щоб "не дозволити Путіну набрати сили на сході країни".
Аналогічне рішення ухвалили у США та Нідерландах.
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