Канада скасовує мита та дає Україні $38,8 млн

11:26 09 травня Київ, Україна

Оттава вирішила надати нову економічну та військову допомогу Києву, а також розширити санкції проти москви.



Про це стало відомо після візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до України у неділю, 8 травня.



Про це повідомила пресслужба глави канадського уряду.



"Сьогодні прем'єр-міністр оголосив про додаткові заходи та інвестиції для продовження підтримки України, у тому числі про надання додаткових $50 млн (38,8 млн доларів США – ред.) у вигляді військової допомоги", - йдеться у документі.



Зазначається, що Київ отримає, зокрема, боєприпаси для гаубиць М777 та стрілецьку зброю, а також необхідні супутникові знімки високої роздільної здатності.



Крім того, влада Канади вирішила на рік скасувати мито на всі українські товари для підтримки нашої економіки.



Нарешті, повідомляється, що Оттава розширює свої списки санкцій по росії. У них внесли ще 40 фізичних осіб, включаючи бізнесменів та військових.



Так, під рестрикції потрапили експрезидент Лукойла Вагіт Алекперов, заступниця голови правління Сбербанку Ольга Голодець, заступник міністра оборони рф, генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, генерал Шаріп Делімханов, депутат держдуми Адам Делімханов та інші.