Канада схвалила історичну угоду щодо компенсації корінним народам

13:05 25 жовтня Київ, Україна

Федеральний суд Канади схвалив історичну мирову угоду між урядом та представниками корінних народів країни про виплату компенсації у розмірі 23 мільярдів канадських доларів (приблизно 17,7 мільярда доларів США).



Угода передбачає відшкодування для дітей та рідних представників корінних народів, які постраждали від расової дискримінації через недофінансування системи прийомних сімей та сімейних послуг у резерваціях.



Рішення суду дозволяє розпочати процес виплат, що дозволить жертвам дискримінації отримати кошти вже наступного року.



Уряд також надав 20 мільярдів доларів на довгострокове реформування системи соціального захисту в резерваціях.



Очікується, що близько 50 тисяч осіб мають право на компенсацію, а також опікуни дітей, які перебувають у державних установах.



За рішенням суду уряд звинувачено у недофінансуванні системи дитячого соціального забезпечення в резерваціях протягом 16 років, наголосивши, що уряд усвідомлював шкоду від такої практики, але не робив дій до судового рішення.