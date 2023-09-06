Канада оголосила НП через лісові пожежі: масова евакуація на північному заході

Через сотні лісових пожеж, що вирують на північно-західних територіях Канади, оголошено надзвичайний стан та евакуацію місцевих жителів. Одна з пожеж, що наближається до міста Єллоунайф, охопила площу близько 165 тисяч гектарів.
Про це повідомив телеканал CNN.
Про це повідомив телеканал CNN.
У канадській провінції Британська Колумбія зафіксовано понад 360 активних пожеж. Влада прогнозує, що ситуація погіршиться, оскільки протягом наступних кількох днів очікується посилення спеки.
Пожежі в Канаді знову призвели до погіршення якості повітря у США. Дим рухається у бік Міннесоти.
Пожежі в Канаді знову призвели до погіршення якості повітря у США. Дим рухається у бік Міннесоти.
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