Канада оголосила НП через лісові пожежі: масова евакуація на північному заході

09:21 18 серпня Київ, Україна

Через сотні лісових пожеж, що вирують на північно-західних територіях Канади, оголошено надзвичайний стан та евакуацію місцевих жителів. Одна з пожеж, що наближається до міста Єллоунайф, охопила площу близько 165 тисяч гектарів.



Про це повідомив телеканал CNN.

"Ми всі втомилися від слова "безпрецедентний", але немає іншого способу описати цю ситуацію на північно-західних територіях", - заявила прем'єр-міністр регіону Керолайн Кокрейн.

У канадській провінції Британська Колумбія зафіксовано понад 360 активних пожеж. Влада прогнозує, що ситуація погіршиться, оскільки протягом наступних кількох днів очікується посилення спеки.



Пожежі в Канаді знову призвели до погіршення якості повітря у США. Дим рухається у бік Міннесоти.