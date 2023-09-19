Канада та Індія взаємно висилають високопоставлених дипломатів

12:02 19 вересня Київ, Україна

Індія та Канада взаємно висилають високопоставлених дипломатів у відповідь на поглиблення конфлікту через вбивство сикхського активіста на території Канади. Спочатку про висилку індійського дипломата оголосила Канада. Міністерство закордонних справ Індії у вівторок, 19 вересня, відповіло тим самим.





Дзеркальні дипломатичні висилки відбулися після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Про це повідомляє CNN.Дзеркальні дипломатичні висилки відбулися після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розвідка Канади отримала «заслуговуючі на довіру» дані про зв'язок між індійською державою і смертю канадського громадянина, сикхського лідера Хардіпа Сінгха Ніджара в червні.

"В останні кілька тижнів канадські служби безпеки активно розслідують достовірні твердження про можливий зв'язок між агентами уряду Індії та вбивством канадського громадянина Хардіпа Сінгха Ніджара", - заявив Трюдо в парламенті в понеділок, 18 вересня.

Він додав, що його уряд вживатиме всіх необхідних заходів, "щоб притягнути винних у цьому вбивстві до відповідальності".



Канада заявила, що вислала індійського дипломата, якого міністр закордонних справ Мелані Джолі назвала головою індійської розвідки у країні. За словами Джолі, Трюдо обговорив це питання і з президентом США Джо Байденом, і з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Міністерство закордонних справ Індії у вівторок, 19 вересня, заявило про висилку високопоставленого канадського дипломата, що знаходився в Індії. Канада заявила, що вислала індійського дипломата, якого міністр закордонних справ Мелані Джолі назвала головою індійської розвідки у країні. За словами Джолі, Трюдо обговорив це питання і з президентом США Джо Байденом, і з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Відповідного дипломата попросили залишити Індію протягом наступних п'яти днів. Це рішення відображає зростаюче занепокоєння уряду Індії втручанням канадських дипломатів у наші внутрішні справи та їхньою участю в антиіндійській діяльності», — йдеться у заяві.

Індія заявила, що відкидає звинувачення Трюдо, назвавши їх "абсурдними". У заяві Міністерства закордонних справ країни зазначається, що Індія є демократичною державою з твердою прихильністю до верховенства права.

"Такі необґрунтовані звинувачення мають на меті змістити фокус із халістанських терористів та екстремістів, які отримали притулок у Канаді і продовжують загрожувати суверенітету та територіальній цілісності Індії. Бездіяльність канадського уряду в цьому питанні викликає давнє та постійне занепокоєння", - заявив він.

Хто такий убитий Хардіп Сінгх Ніджар

Як зазначає CNN, Ніджар був відомим лідером сикхів на заході Канади. У червні двоє озброєних людей у масках застрелили Ніджара у його вантажівці біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Його смерть обурила сикхську громаду в Канаді, одну з найбільших за межами Індії, де мешкає понад 770 000 представників цієї релігійної меншини.



Ніджар був відвертим шанувальником створення окремої батьківщини сикхів, відомої як Халістан. Він часто очолював мирні протести проти того, що адвокаційна група назвала "порушенням прав людини, що активно відбувається в Індії, та на підтримку Халістану".



Рух "Халістан" заборонено в Індії та розглядається урядом як загроза національній безпеці. Низку груп, пов'язаних із цим рухом, внесено до списку "терористичних організацій" відповідно до індійського Закону про запобігання незаконній діяльності (UAPA).



Ім'я Ніджара було у списку терористів UAPA, складеному Міністерством внутрішніх справ країни. У 2020 році Національне агентство розслідувань Індії звинуватило його в "спробі радикалізації сикхської громади по всьому світу на користь створення "Халістану". Там стверджували, що він "намагався підбурювати сикхів голосувати за відокремлення, агітувати проти уряду Індії та здійснювати насильницькі дії".



Канадська поліція не заарештувала нікого у зв'язку із вбивством Ніджара.