Канада додала до списку санкцій ще 9 громадян РФ

19:06 24 березень Київ, Україна

Дев'ять російських чиновників потрапили в "чорний" список Канади через порушення прав людини в РФ

Про це йдеться в заяві МЗС Канади.

"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, що здійснюються в Росії", - йдеться в заяві.

Так, до списку санкцій включені: голова ФСБ РФ Олександр Бортніков, директор ФСВП Олександр Калашников, генпрокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин, повпред президента РФ в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та директор Росгвардії Віктор Золотов.



Стосовно цих осіб вводиться режим заморожування активів. Їм заборонено в'їзд в Канаду. А громадянам Канади заборонено вести з росіянами бізнес.



У Кремлі санкції назвали незаконними і пообіцяли відповідь.