Канада: 79-річний мільярдер звинувачується в зґвалтуваннях

12:12 16 грудня Київ, Україна

Поліція Канади заарештувала 79-річного мільярдера Пітера Найгарда за звинуваченням у зґвалтуваннях і торгівлі людьми.

Протягом 25 років він ґвалтував і експлуатував жінок, в тому числі і неповнолітніх. Про це повідомляє DW.

"79-річний фінсько-канадський мільярдер Пітер Найгард був затриманий в Канаді за запитом США, де його звинувачують у домаганнях і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Відповідна інформація з'явилася у вівторок, 15 грудня, на сайті Міністерства юстиції США. Його жертвами могли стати десятки людей, а злочини скоювалися в США, Канаді і на Багамських островах", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом 25 років, з 1995 по 2020 роки, Найгард використовував ресурси своєї компанії Nygard Group для сексуальної експлуатації жінок, в тому числі які не досягли повноліття, йдеться в обвинувальному висновку.

"Найгард вибирав дівчат з неблагополучних сімей, контролював їх за допомогою погроз і фальшивих кар'єрних обіцянок, а також обмежував їх в можливості переміщення. Крім того, його звинувачують у зґвалтуванні своїх жертв і примусу до вживання наркотиків", - додали в ЗМІ.

Вказується, що народжений в Гельсінкі Найгард заснував в Канаді компанію з виробництва спортивного одягу в 1967 році, а вже в 1978 році вона вийшла на американський ринок. У 2020 році компанія фактично припинила існування через звинувачення Найгарда в зґвалтуваннях, сам він був визнаний банкрутом.