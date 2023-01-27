Камбоджа не має можливості надати військову підтримку Україні

Влада Камбоджі заявила, що країна не має можливості надати військову підтримку Україні, але готова надати навчання для саперів.
Про це у четвер, 26 січня, заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, пише Khmer Times.
Водночас він зазначив, що країна може також навчити шукати та знищувати міни представників росії.
Про це у четвер, 26 січня, заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, пише Khmer Times.
Водночас він зазначив, що країна може також навчити шукати та знищувати міни представників росії.
Прем'єр Камбоджі додав, що країна не відсилала в Україну ні військових, ні фахівців з розмінування, а надана допомога "є суто гуманітарним актом, оскільки ми також є країною, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів".
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