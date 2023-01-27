Камбоджа не має можливості надати військову підтримку Україні

09:48 27 січня Київ, Україна

Влада Камбоджі заявила, що країна не має можливості надати військову підтримку Україні, але готова надати навчання для саперів.



Про це у четвер, 26 січня, заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, пише Khmer Times.



Водночас він зазначив, що країна може також навчити шукати та знищувати міни представників росії.

Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості", - сказав Хун Сен.

Прем'єр Камбоджі додав, що країна не відсилала в Україну ні військових, ні фахівців з розмінування, а надана допомога "є суто гуманітарним актом, оскільки ми також є країною, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів".