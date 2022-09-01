Які країни з G20 відмовилися від санкцій проти росії (список)

Майже пів року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну лише половина країн G20 ввели санкції проти країни-агресора. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Як повідомляє видання, більша частина світу не готова наслідувати зусилля США та Європи з ізоляції росії та її президента володимира путіна.

Не підтримали санкції:

Бразилія,

Китай,

Індонезія,

ПАР,

Індія,

Туреччина,

Саудівська Аравія,

Аргентина.

Як заявив за підсумками саміту Великої двадцятки в липні 2022 року голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, всі засуджують посягання на територіальну цілісність і суверенітет країни, але коли справа доходить до того, щоб назвати ім'я агресора і вказати, хто несе відповідальність за наслідки, багато хто з різних причин утримуються від цього.

Після саміту Японія заявила, що візьметься за країни G20, які не ризикнули вводити санкції проти росії.