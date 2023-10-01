Які втрати російської армії в Україні назвали російські ЗМІ

11:32 01 жовтня Київ, Україна

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ в російсько-українській війні загинули щонайменше 278 570 російських солдатів. Військове командування Росії приховує ці втрати і всіляко їх занижує.

Радіо Свобода опублікувало дані, які змогли з'ясувати російські журналісти. За їхньою інформацією, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на війні загинули щонайменше 33 236 російських військових, з них 3836 тих, хто був мобілізований.

Повідомляється, що підрахунок журналісти вели, спираючись на відкриті дані, які можна було отримати з повідомлень влади, опублікованих некрологів у газетах, заяв родичів та знайомих загиблих, які розповідають про смерть близьких у соцмережах.

Повідомляється, що втрати армії Росії зросли після початку українського контрнаступу.

"За цими даними, з початку українського контрнаступу в липні 2023 року загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включаючи двох генералів та 11 полковників", - пишуть розслідувачі.

Вони наголошують, що востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну.

"Кожен третій загиблий при відображенні контрнаступу ЗСУ був мобілізованим - 681 із 2448 встановлених загиблих". Загалом із лютого 2022 року на війні в Україні загинуло 3863 мобілізованих. Кожен п'ятий із них вижив на фронті менш як два місяці, 60% з 1 січня 2023 року", - поділилися статистикою дослідники.

Зазначається, що найбільші втрати серед завербованих на війну російських в'язнів. Журналісти змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

За час українського контрнаступу російські десантники втратили щонайменше 209 бійців, загони спецназу Міноборони – 23 особи, загони морської піхоти – 60 осіб.

Вивчивши опубліковані некрологи та повідомлення про пошук так званих "ЛДНРівців", які давно не виходять на зв'язок, журналісти дійшли висновку, що до кінця вересня могли загинути до 20 тисяч військових самопроголошених "республік" Донбасу.

Журналісти зазначають, що наведені цифри враховують лише ті випадки, коли загибель публічно підтверджена і коли можна встановити статус того, хто воював.

Зазначається, що реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб. Після цього військове відомство про загиблих повідомляло ще тричі, підтвердивши втрату ще 162 людей.

У червні цього року стало відомо, що Міноборони Росії звернулося до влади низки регіонів з проханням не публікувати некрологи про загиблих бійців. Відомо про такі прохання представникам Бурятії, Туви та Хакасії.

Станом на 29 вересня максимальну кількість загиблих військових із регіону назвала влада та ЗМІ Краснодарського краю - 1259.

Нагадаємо, 4 серпня путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років з 1 січня 2024 року.. Верхня межа призовного віку зрушить з нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на колишньому рівні - 18 років.

Як повідомлялося, президент Росії доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнер зайнятися формуванням добровольчих підрозділів для війни проти України.