16:48 26 квітня Київ, Україна

У Красноярську Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) у залізничному вагоні створила експозицію, присвячену історії та сучасності служби конвоювання у росії.

Тепер російські діти зможуть побачити вагон, який перевозив понад 200 тисяч ув'язнених, де вони замерзали, помирали з голоду та відсутності медичної допомоги або були забиті вертухаями.

В урочистій церемонії взяв участь піп, який освятив транспортний засіб катувань, а закінчила бенкет розстрільна бригада, що випустила залп у повітря, з надією на те, що зовсім скоро кулі витрачатимуться не на холості постріли, а на в'язнів, як і раніше.

На все про все пішло понад півтора мільйона рублів.

«Створити цю експозицію було вирішено з метою збереження традицій, подальшого вдосконалення службової діяльності та підвищення престижу служби у спеціальних підрозділах із конвоювання», - заявив представник ФСВП на відкритті.

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