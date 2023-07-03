Який вигляд має зараз Михайло Саакашвілі: опубліковано шокуючі фото

17:30 03 липня Київ, Україна

Незважаючи на численні пропозиції лікування експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі у закордонних клініках, влада Грузії відмовляється випустити його з країни. Наразі Саакашвілі проходить лікування у грузинській клініці Вівамед.

Вперше після довгої мовчанки 3 липня громадянин України Михайло Саакашвілі був присутнім на засіданні суду за допомогою відеозв'язку. Його вигляд вразив багатьох. Фото того, який зараз вигляд має політик, опублікував місцевий ресурс Mtavari.

Скріншоти з прямої трансляції також оприлюднила на сторінці у Facebook колишня прессекретарка політика Дар'я Чиж.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не чинив злочини проти Грузії", - процитувала вона слова Саакашвілі.

Політик ще раз продемонстрував, наскільки схуд під час утримання у лікарні.

Не повідомляється, скільки зараз важить ув'язнений експрезидент, проте ще взимку Чиж писала, що він важив 69 кг. На початку судового процесу вага Саакашвілі становила 120 кг.

Нагадаємо, 2018 року експрезидента Грузії на батьківщині заочно засудили до шести років ув'язнення. Напередодні місцевих виборів 2021 року Саакашвілі прибув до Грузії, де його одразу затримали та доправили до в'язниці. Після цього політик оголосив голодування та назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили нову справу – незаконне перетинання грузинського кордону.

У березні поточного року Саакашвілі заявив, що перебуває "на межі смерті" у лікарні, куди його перевели із в'язниці. У лютому на апеляційному процесі було заслухано твердження незалежного експерта про те, що політика було отруєно під час перебування у в'язниці. Грузинська влада виключає цю можливість і не дозволяє перевести його на лікування до Європи.

У червні кохана Саакашвілі, народна депутатка Єлизавета Ясько, повідомила про народження дитини.