Як українські активісти стають голосом демократії у Європі

10:39 20 березня Київ, Україна





У другому за розміром місті Гетеборг вже 4 тижні поспіль відбуваються акції завдяки представниці української діаспори Вікторії Карсін та іншим. Діапазон



Фото: Ганна Самохлібова Українські експати у Швеції та небайдужі шведи демонструють, що головними цінностями європейської спільноти є демократія та розвиток. З перших днів війни в Україні представники української громади вийшли на вулиці міст, щоб закликати до припинення війни та допомоги Україні. У той час, коли в Росії мітинги сприймаються як акт непокори цензурі та прирівнюються до злочинних дій, у ЄС це дієвий інструмент комунікації між різними верствами суспільства та з владою.У другому за розміром місті Гетеборг вже 4 тижні поспіль відбуваються акції завдяки представниці української діаспори Вікторії Карсін та іншим. Діапазон меседжів всеосяжний: від закликів припинити війну – репресивну, технічну, інформаційну, надання допомоги – гуманітарної, медичної, притулків для біженців, відправлення добровольців в Україну, до звернень політичного характеру – прохання надати Україні системи ППО, заклик до компанії. привернути увагу до проблеми ядерного тероризму Росії на окупованих українських об'єктах.Фото: Ганна Самохлібова

Вражає те, що запал активістів не згасає, а навпаки – привертає дедалі більше уваги. Чергову акцію 19 березня відзначили своєю присутністю не лише представники діаспори: до них приєдналися політики від демократичної, соціал-демократичної, християнської демократичної, екологічної партії, організації Greenpeace, компанії Volvo, популярні виконавці, художники.



Представниця українського суспільства запевнила, що гібридна агресія РФ проти Європи триває вже роками у вигляді газового шантажу, кібератак, фейкових новин, біженців із Сирії та Білорусі. Вона припустила, що якби українські збройні сили не зупинили ЗС РФ, то вони вже рушили б далі на країни Балтії, Польщу, Грузію.

«Якщо ви все ще думаєте, що війна в Україні не стосується вашої країни, то пам'ятайте, що зараз 40 тисяч іноземців із 52 країн вирушили воювати із рашистами. Європа, НАТО та США можуть зупинити російський фашизм. Потрібно лише хотіти діяти. Незважаючи на втрати доходів, багато шведських компаній перестали фінансувати російський тероризм. Зараз легше зупинити війну, аніж потім відновлювати всю Європу, як це було 70 років тому», – заявила Юлія Карлберг, яка переїхала до Швеції з України 18 років тому.



Фото: Ганна Самохлібова Фото: Ганна Самохлібова

Несподіваним виявився виступ Олександра Дмитрієва з РФ. Активіст запевняє, що «Путін зруйнував майбутнє Росії ... у своїх промовах він використовує тези, вигадані Гітлером у своїй «Майн кампф». На жаль, «денацифікація» – це те, чого потребує сама Росія, і нам доведеться проводити її самим. Я російська, я проти війни. Нас чимало».

Йохан Бюзер, соціал-демократ та голова делегації ОБСЄ заявив, що разом із колегами став свідком бомбардування аеродрому в Яворові.. Він зазначив, що більшість жертв війни складають жінки та діти, які активно емігрують до Європи. Спікер заявив, що шведський парламент ухвалив одностайне рішення надати допомогу всім українцям.



Таким чином, голос українців за кордоном став каталізатором резонуючих подій усередині Швеції та Європи загалом. Мирні акції сприяють якнайшвидшому припиненню військової агресії РФ проти України та відновленню стабільності по всьому континенту.