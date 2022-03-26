Як проходять вибори в США

18:00 03 листопада Київ, Україна

Сьогодні у всіх штатах Америки проходять вибори президента. Однак, провідні політологи США мають дуже вагомі побоювання щодо мирної передачі влади Дональдом Трампом, в разі його програшу. Останні кілька місяців чинний президент Штатів критично висловлювався про "поштове" голосування.



На дострокових виборах проголосували вже майже 100 мільйонів американців. Прогнози щодо того, хто стане новим главою Білого дому, на стороні Байдена - згідно The Economist, у нього є 95%-й шанс стати президентом.



Хоча зазвичай переможець виборів стає відомий уже в день голосування, в 2020 році підрахунок голосів займе більше часу, кажуть аналітики, оскільки через пандемію COVID-19 все більше людей схиляються до відправлення бюлетенів поштою, особливо прихильники демократів.



Офіційно ім'я нового президента США оголосять 6 січня на спеціальному засіданні Конгресу, а 20 січня він разом зі своїм віцепрезидентом офіційно вступить на посаду. Американський президент обирається на чотири роки і не може обіймати цю посаду більше двох термінів.



