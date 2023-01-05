Як Китай допомагає путіну вести війну в Україні

08:10 05 січня Київ, Україна

Співпраця між росією і Китайською Народною Республікою стає ще тіснішою, ніж це було раніше, але поки Китай чинить опір заклику допомогти росії безпосередньо в Україні.



Про це розповів Девід Гардас, учасник проєкту аналітичного центру Sinopsis, який займається оглядом подій у Китаї.

"Ми також можемо сказати, що росія, безумовно, набагато відчайдушніша у відносинах між двома країнами. Тому вони дуже покладаються на китайську допомогу, коли йдеться про дипломатію, економіку, на продаж фактично всіх енергоресурсів до Китаю, а також путін згадав про можливість військового співробітництва. Ця сфера вже розвивається, наприклад, буквально минулого місяця дві країни провели військово-морські навчання поблизу Китаю, але поки що Китай чинить опір заклику росії допомогти безпосередньо в Україні, тому вони, напевно, не постачають зброю або системи озброєнь безпосередньо росії. Все ж таки, наприклад, вони дають гроші і надають дипломатичну підтримку, яка допомагає путіну вести війну в Україні", — зазначив він.

Що Китай посилає росії

Гардас розповів, що Китай уникає надання зброї та систем, які можна вважати зброєю безпосередньо росії, тому що вони не хочуть потрапити під санкції так, як рф.

"Але Китай надає деякі з так званих технологій подвійного призначення, наприклад, передову електроніку, навіть програмне забезпечення, яке можна використовувати для зброї та інші речі, які можуть бути використані у військовій сфері. Але вони, безперечно, не хочуть нашкодити своїй репутації на Заході. Хоча обидві країни вважають Захід своїм суперником і величезним конкурентом у геополітичній сфері, але Китай дуже залежить від західних ринків, якщо говорити про американський або європейський ринок, то це щонайменше в 10 разів більше, ніж торгівля між росією та Китаєм. Тому вони не можуть так просто відпустити цей ринок і зазнати санкцій, як це відбувається з росією", - додав він.

Посилення торгівлі між КНР та рф

Учасник проєкту аналітичного центру Sinopsis наголосив, що торгівля зростає з моменту вторгнення в Україну російського режиму.

"Найважливішим, безумовно, є експорт енергоресурсів, який перевершив експорт газу або сирої нафти до Китаю. Насправді росія стала найбільшим експортером сирої нафти до Китаю минулого року і випередила Саудівську Аравію. Китай отримує багато енергетичних ресурсів для своєї промисловості та економіки з росії. І зовсім недавно путін поїхав до Східного Сибіру, щоб відкрити одне з нових нафтових родовищ, яке дасть ще більше нафти для китайської промисловості», – пояснив Гардас.

Він також наголосив, що найважливіша частина торгівлі – валюта. За словами аналітика, "Газпром" використовує юань, китайську валюту та рубль, тобто країни просто використовують їх замість долара чи євро.

"Всі енергоресурси, що надходять до Китаю, потім трансформуються в товари та продукти, які згодом надходять на західні ринки. Поки що Китай успішно балансує між своєю позицією щодо росії, України та Заходу. Але якщо він піде на поводу у володимира путіна і відкрито приєднається до військової підтримки росії, він точно не зможе більше покладатися на західні ринки, бо санкції тоді зіпсують китайський ринок», — додає експерт.

Він підкреслив, що Китай вже є важливішим партнером для росії, ніж Іран, навіть незважаючи на те, що іранська сторона безпосередньо постачає зброю, безпілотники тощо.