Як готується світ до чергового Різдва в умовах пандемії

09:22 25 грудень Київ, Україна

Поява нового штаму коронавірусу – Omicron ознаменувало ще одне пандемічне Різдво для мільярдів, коли прибуття Санти та довгоочікувані сімейні возз'єднання затьмарені перспективою нових обмежень Covid.



Святкові жарти про те, що олені мають «колективний імунітет», можливо, втомлюють, але поява Omicronа означає, що пандемія нікуди не поділася.



Другий рік поспіль карантинні обмеження затьмарюють відчуття свята від Сіднея до Севільї.